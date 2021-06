L'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha parlato di Federico Chiesa negli studi di Sky Sport: "Se non si ha quell'ambizione e determinazione in più, a certi livelli si fa fatica a emergere, e penso che con il tempo lui deve imparare ancora un po' a gestire queste caratteristiche. Non perché non ce l'abbia, ma perché se eccede il rischio è di essere meno lucido in una zona del campo, la sua, nella quale invece la lucidità è fondamentale. So che ci sta lavorando, ma al di là di questo è un giocatore determinante che non si discute".