Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, parla ai microfoni di Il Messaggero dell'imminente ritorno della Champions League, con la Juve impegnata contro il Lione: "Juve, Atalanta e Napoli sono realtà diverse. L'Atalanta ha già fatto meglio delle altre, visto che è già ai quarti. Ma se la Juventus dovesse superare il Lione, ha la possibilità di arrivare fino in fondo. La favorita? Non ce ne sono. In gara secca tutti possono battere tutti e la Juve può superare Bayern o Manchester City che hanno organici più ricchi. Sarri? Sono sempre stato consapevole che con quei giocatori a disposizione era impossibile rivedere i picchi estetici del suo Napoli. Ma, certo, la Juve avrebbe potuto e dovuto giocare meglio. È stato un anno di semina che darà i frutti la prossima stagione".