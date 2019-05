Negli studi di Sky Sport, Massimo Ambrosini parla di Maurizio Sarri come prossimo allenatore della Juventus: "Sarebbe una bella sfida per entrambi ma con una logica dopo aver lasciato andare Allegri", le sue parole. Un passaggio dovuto, poi, anche sulla fine del rapporto tra Gattuso e il Milan: "Gattuso persona coerente con i suoi principi, ha seguito la sua natura. E’ un uomo serio, leale, competente nel suo mestiere. Avrà una carriera e sarà valutato per quello che farà. Inizio stagione Milan brillante, poi ha perso qualcosa. Se ripenso a tutto quanto è successo quest’anno Gattuso ha fatto un buon lavoro, tutte le squadre hanno perso dei punti".