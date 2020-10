L’ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini è intervenuto ai microfoni de Il Mattino soffermandosi su Andrea Pirlo, suo ex compagno di squadra: “La Juve deve trovare il prima possibile un filo. Quello che deve fare ogni squadra all’inizio di un progetto”.



SU PIRLO – “Ha avuto poco tempo per lavorare in estate, le squadre si sono allenate pochissimo. È normale che faccia degli esperimenti, ma se sei la Juve devi anche fare subito risultato. Andrea è in grado di dare fiducia e autostima ai giocatori. Poi chiaramente la presenza di Cristiano Ronaldo è fondamentale. Per esempio, Kulusevski non ha esperienza internazionale e Chiesa è appena arrivato”.