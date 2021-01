Massimo Ambrosini, a Sky Sport, ha parlato di Pirlo: "Si vede il gioco di Pirlo? Con continuità magari sì, c'è da aspettare. Ma l'idea è stata chiara dall'inizio. E non era facile per un allenatore nuovo, con zero esperienza, imporre le sue idee. Che non sia successo all'inizio, era un po' scontato. Si capisce come Andrea voglia giocare. Secondo ci è riuscito, ha fatto capire cosa voglia. Il problema è che ci sono alcuni interpreti meno adatti di altri, ha un giocatore così tanto condizionante come Cristiano. La Juve non può permettersi di fare ciò che ha fatto a San Siro. Non se lo può permettere neanche Pirlo, ammesso che sia stata sua la colpa".