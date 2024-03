Dopo il pareggio maturato nella serata di ieri tra Napoli e Torino, l'ex centrocampista del Milan, Massimo Ambrosini ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN, dove ha parlato anche della lotta Champions.'Mazzarri ha dovuto lavorare in un contesto complicato. Sicuramente Calzona ci ha messo del suo, il Napoli ora sta meglio, ma c'è da dire che Mazzarri non ha avuto Anguissa e Osimhen che sono due calciatori che fanno la differenza. Calzona è arrivato per fare un doppio lavoro, sia tattico che psicologico. Se stasera battono il Torino si rilanciano anche per la corsa Champions'.