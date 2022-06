Massimo Ambrosini, a DAZN, parla così del prossimo campionato.



GRANDE STAGIONE - "Siamo stati fortunati ad averla raccontata dall'inizio alla fine, non si vedeva da tanto un equilibrio così. E' stato un bene anche per il prodotto. I valori tecnici si sono equilibrati, ha vinto la squadra che ha meritato di più".



LUKAKU - "Lukaku? Un giocatore che sposta, vediamo cosa farà in attacco l'Inter. Ora è difficile valutare. La quinta giornata sarà la prima a mercato finito. In Italia però può cambiare la sua storia, è anche motivato"



LAZIO - "Sarri? Hanno fatto fatica, l'allenatore e i giocatori. La Lazio ha avuto più alti e bassi, ora ci si aspetta costanza e qualità nella manovra. Dipende molto, anche da Milinkovic".



NUOVA STRATEGIA - "Cambieranno i carichi? No, lo sforzo mentale sarà diverso. Ora hai 3 partite in 6 giorni e tutte complicate. Mi auguro che ci sia lo stesso equilibrio e la nostra stessa voglia".