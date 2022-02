Massimo Ambrosini analizza il pareggio tra Juventus e Torino a DAZN: “Alex Sandro si è adattato, non si può dire che ha fatto una cattiva partita. Però la Juventus con Chiellini quel gol non lo prende mai. Se la Juve rimane sempre col rischio di prender gol, avere uno come Chiellini ti aiuta. La verità è che la Juve segna poco”.