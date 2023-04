Massimo, a DAZN, parla così di Roma-Milan e della corsa Champions: "Oggi è complicato andare a giocare nella fase difensiva della Roma, Brahim ha fatto meno, il peso dell'attacco era sulle spalle di Leao. Il Milan era al terzo pareggio nelle ultime quattro. Cinque punti nelle ultime quattro. La lotta Champions è complicata, toglierà energie. Il Milan dovrà abituarsi a giocare contro le difese chiuse. E' reduce da Napoli, che sono due partite molto diverse. Dovrà ritrovare Brahim... Il migliore della Roma per me è stato Belotti, per generosità anche Abraham ha poco da farsi rimproverare. Il gol che fa è importante. Al 94' in una gara dispendiosa".