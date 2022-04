Massimo Ambrosini, a Sunday Night Square, parla così del momento Juve.



LE SCELTE DI ALLEGRI - "C'è una giocata che fa Cuadrado, non fa nulla ma la Juve da lì ha iniziato a macinare. La sostituzione di Dybala? Con pochi spazi la soluzione era Paulo. Stava sostituendo anche Arthur e aveva senso tenerlo dentro"



RIMPIANTI - "Rimpianti scudetto Juve? Per me la Juve ha fatto più errori di tutti, a tutti i livelli, per pensare di giocarsi lo scudetto quest'anno. Merita di non giocarsi lo scudetto. Avesse vinto con l'Inter, staremmo parlando di altro. Sono arrivati a giocarsi un pensiero scudetto per meriti, per carità. Ma non dimentichiamo gli errori commessi".