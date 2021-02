Massimo Ambrosini è intervenuto a Sky Sport dove ha parlato della corsa scudetto e della situazione della Juventus: "La strada che la Juventus stra intraprendendo è quella giusta. Arthur è il profilo più idoneo a completare le caratteristiche degli altri centrocampisti. In questo momento la sua assenza si sente molto. In più, c'è una grossa differenza tra la Juve con o senza Morata. In generale, hanno la rosa più forte del campionato: se la condizione fisica gli permette di schierare insieme Bonucci, Chiellini e Morata i bianconeri sono assolutamente dentro alla corsa scudetto, anche se l'Inter dovesse vincere il Derby".