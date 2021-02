Durante la telecronaca di Juventus-Crotone, l'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha analizzato a Sky Sport la possibilità dei bianconeri di colpire la squadra di Stroppo su una parte del campo in particolare: "La Juve deve sfruttare la presenza di Messias che in fase difensiva non può seguire Alex Sandro e non può fornire una fase attenta in fase difensiva, infatti il cross di Chiesa l'aveva trovato completamente libero". Sarà fondamentale la catena mancina di Pirlo, dunque, con Ramsey ad aprire spazio alle sovrapposizioni del terzino brasiliano.