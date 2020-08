1









Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, commenta nel corso di un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport lo sbarco dell'amico Andrea Pirlo come allenatore della Juve: "È una sfida grossa, dettata anche da esigenze economiche e temporali. È un punto interrogativo, lo sa Agnelli e lo sa anche Pirlo. La tranquillità che ha animato Agnelli è la lucida follia che Andrea ha sempre usato nella vita e nel calcio. Ha in sé qualcosa di speciale, ci trovavamo con Gattuso e capivamo che aveva il fuoco dentro".