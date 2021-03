L’ex centrocampista del Milan (e compagno di mille avventure e tante vittorie di Andrea Pirlo) Massimo Ambrosini ha parlato del campionato della Juventus negli studi di Sky Sport: "Era facile prevedere che potesse non dominare il campionato. È rimasta coerente a quello che ha proposto Pirlo, gli infortuni stanno pensando molto. Probabilmente poteva avere qualcosa in più, ma i valori che ha espresso sono giusti rispetto alla classifica che ha".



Difficoltà confermate anche dal primo tempo non brillantissimo della Juve contro lo Spezia nel match ancora in corso.