Massimo, a DAZN, parla così della Juventus di Allegri: "Sono andato a vedere la partita con il Monza, dal vivo dà una sensazione peggiore, di apatia, di incapacità di reagire alle difficoltà, di cambiare. La squadra andava piano, era in difficoltà atletica, ma non aveva la voglia di ribaltare una situazione difficile. Puoi avere mille difficoltà, ma nelle difficoltà puoi offrire qualcosa diversa. Per me è stata la prestazione peggiore degli ultimi 15 anni della Juventus, per com'è andata in campo e per com'è stata passiva".