L'ex calciatore del Milan Massimo, oggi opionionista per Dazn e Amazon Prime Video, ha rilasciato un'intervista a Tv Blog commentando il suo addio a Sky Sport: "Dazn ha un approccio più nuovo nella gestione dei contenuti, rispetto a Sky; trasmettendo in streaming, vuole prendere un pubblico ancora più giovane, c’è una sensazione di freschezza. Prime Video di Amazon dà la sensazione di grande potenza, professionalità e ambizione"."Io ragiono da utente. Chi ascolta una seconda voce in una telecronaca, cosa si aspetta? Se è troppo presente, a me piace di meno. Ritengo che riempire la telecronaca di concetti non la renda migliore. È un mio gusto personale, che cerco di trasferire nel lavoro. Va lasciato il tempo allo spettatore di ragionare. Se fino ad ora non sono rientrato nel calcio, è difficile che possa accadere più avanti. Con il mondo che sta cambiando, con i contenuti on demand, c’è la possibilità che il mio mestiere si amplifichi. L’intervista che feci ad Ibrahimovic un anno fa per Sky ne è una dimostrazione. L’idea di continuare a fare una cosa del genere in futuro è interessante. E, per il momento, non ho in mente di fare altro".