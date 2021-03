1









Massimo Ambrosini analizza il flop della Juve in questa stagione: 'L'idea di Sarri era di cambiamento, al quale però non è seguito quello tecnico - ha detto negli studi di Sky Sport - Poteva essere un allenatore che faceva cambiare strada, ma non ci è riuscito perché ha trovato un rapporto complicato con i giocatori e non aveva a disposizione uomini funzionali al suo gioco. Stessa cosa per Pirlo: ci sono giocatori che non sono pronti per fare il suo gioco. Rabiot e Ramsey, per esempio, non sono pronti per un certo tipo di gioco. Poi manca un centravanti, che sarebbe servito tremendamente martedì sera, e in più sono stati sfortunati".