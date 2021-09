In un'intervista a TvBlog, l'ex centrocampista del Milanha parlato delle sue esperienze cometelevisivo tra(Serie A) e, ora,(Champions League), nel corso delle quali, naturalmente, si è trovato a dover commentare anche il lavoro di amici ed ex compagni di squadra. Tra questi anche, nella scorsa stagione sulla panchina dellaall'esordio da allenatore. "Mi è capitato di sentirmi in imbarazzo, quando la sua squadra aveva dei problemi" ha ammesso Ambrosini. "Con lui ho un legame speciale ed è stato complicato esprimere una critica in una situazione di sua difficoltà. Lo stesso è capitato quando il Milan faticava: per il ruolo che ho avuto io nel club rossonero, qualsiasi cosa dicessi veniva interpretata male. Va trovato l'equilibrio, ma quando c'è da criticare, va fatto".