Nel post partita di Milan-Manchester United, l'ex centrocampista rossonero ha analizzato la gara di Paul Pogba, che con il suo gol ha eliminato la la squadra di Pioli: "Se hai un giocatore che sta bene come Pogba lo butti dentro e hai già risolto i problemi - ha detto Ambrosini negli studi Sky - Ha dimostrato la grandezza del giocatore che entra e ha voglia di dimostrare. Non è che c'è molto da dire su di lui... è un campione del mondo, quando entra le cose non possono non cambiare. Onore a Solskjaer che gli ha trovato la posizione".