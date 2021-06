Massimo Ambrosini ha parlato delle prestazioni di Federico Bernardeschi all'Europeo: "Viene da una stagione complicata, non era scontato che ritrovasse fiducia in Nazionale e invece si è avvalso di quest'onda di positività che c'è intorno all'Italia - ha detto negli studi di Sky - Federico è un'alternativa, perché la titolarità di Berardi, Immobile e Insigne si meritano di partire dal primo minuto". Con l'arrivo di Allegri il suo futuro è vicino alla permanenza in bianconero.