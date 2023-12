Le parole dia Dazn:"Per la Juve è una partita scudetto, se il Napoli fa risultato si rilancia. Dentro lo spogliatoio Allegri carica, fuori spegne. Lui conosce il calcio, naviga nelle pieghe dei momenti delle partite e della stagione. Sa che avere la Juventus dietro a marzo-aprile è complicato, lo dicevamo anche l’anno scorso quando c’era la penalizzazione. Sa che l’obiettivo minimo è quello e continuerà a dirlo, a me un po’ ha stufato continuare a sentire questa cosa, ma sa che nello spogliatoio deve accendere. Io pensavo che, non so in che misura e in che modo, possa essere limitante non ambire a qualcosa per un giocatore. Per me è un discorso psicologico che gli allenatori e le società fanno".