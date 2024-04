L'ex giocatore del Milan, Massimo Ambrosini, ha parlato nel prepartita di Juventus-Fiorentina ai microfoni di DAZN. In particolare sulla classifica dei bianconeri e l'obiettivo di qualificarsi in Champions: "Al di là del quinto posto, la Juve non può pensare di fare un finale di stagione che non le possa permettere di arrivare in modo tranquillo in Champions, anche per programmare il futuro". Dopo la sconfitta dell'Atalanta e il pareggio del Bologna, la Juve ha una grande chance per allungare in classifica.