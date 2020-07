Ecco cos'ha dichiarato oggi a Radio Sportiva Gabriele Ambrosetti, ex centrocampista di Vicenza e Chelsea: "Jorginho? Ha sentito un po' la mancanza di Sarri, pertanto potrebbe andare alla Juve. Ha fatto una stagione di alti e bassi, ma è un giocatore importante. Champions? Ci sono parecchie incognite. Da italiano spero che Juve e Atalanta vadano più avanti possibile, forse l'Atalanta è la squadra che in questo momento mette più paura, è una mina vagante". E su un giocatore dell'Inter: "Eriksen? Le premesse erano importanti perché in Inghilterra aveva sempre fatto bene, ma giocare in Italia nell'Inter è un'altra cosa. Diamogli tempo".