Qui di seguito le dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali della squadra viola da Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina, dopo il pareggio per 1-1 di domenica pomeriggio contro la Juventus: "Sono molto contento e ringrazio ai tifosi. Era una partita molto difficile perché la Juve è una grande squadra. Domenica era anche molto caldo. Sono felice per i complimenti del presidente, ma io penso che noi dobbiamo vincere. La mia posizione contro la Juve? Per me è uguale, io gioco dove la squadra e il mister hanno bisogno".