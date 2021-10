Angiolini si commuove in radio per il tanto affetto ricevuto dopo la che le è stato consegnato unda Striscia la notizia per la fine della sua storia con l’allenatore dellaMassimiliano. “Vedere questo muro di amore folle è commovente”, le parole dell’attrice a Radio Capital. “Grazie per quello che sto vedendo, questo muro di amore folle che si è schierato davanti a una persona che evidentemente ora non riesce a farlo da sola è commovente. Il mio senso di gratitudine non sbaglia, quello che mi sento di dire è grazie ad uno ad uno per come mi proteggete! Sto vedendo tanta bellezza”.Intanto, in una, Striscia la Notizia ha commentato il clamore mediatico suscitato dalla consegna del Tapiro ad Ambra: “L'amica Ambra Angiolini, ci tengo a dirlo, è stata avvicinata in modo amichevole dal tapiroforo Valerio: nessuna fuga, richiesta di spegnere le telecamere o segnali di fastidio. Anzi!”. E ancora: “Ambra non ha mai manifestato a Staffelli la minima volontà di non essere intervistata, come risulta evidente durante tutto il servizio. A telecamere spente, inoltre, si è raccomandata con Staffelli che in sede di montaggio non venissero compiute azioni che stravolgessero il senso di quello che lei aveva detto: richiesta naturalmente accolta. Nel pomeriggio, prima che andasse in onda il servizio, quando è uscito il post della brillantissima, lucidissima, maturissima penna, a Staffelli, che l'aveva contattata per chiedere spiegazioni, Ambra ha risposto: "Oddio, che cosa ha fatto mia figlia!”.Vanessa, conduttrice di Striscia attaccata per aver riso alla messa in onda del servizio, ha chiuso i commenti sui suoi profili social per le tante critiche.