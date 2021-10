per. Dopo l'indiscrezione lanciata da Chi sulla presunta fine della sua relazione con Massimiliano, durata quattro anni, quest'oggi l'attrice è stata raggiunta da Valerio, che le ha consegnato il celebre premio satirico di Striscia la Notizia. "Si è smarcato sulla fascia. Cos'è successo?" chiede l'inviato alla Angiolini che, riguardo al ghosting subito dall'attuale allenatore della, "sparito" dopo una lunga crisi, risponde più volte: "Non lo so". Poi, consegnandole il Tapiro, Staffelli la rincuora: "Lui non la lascerà mai sola". E l'ex volto di Non è la Rai ci scherza su: "Diciamo che almeno il Tapiro in casa a Milano entra...".