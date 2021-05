Ambra Angiolini parla di Massimiliano Allegri. A Domenica In l'attrice ha smentito la crisi di cui si parla da giorni, così: "Crisi? Non è vero, stiamo ancora insieme. Non mi vedo in futuro da sola, ma ho un rapporto con l’amore diverso da prima. Prima pensavo che l’amore mi dovesse salvare, ora mi salvo da sola. La persona che sta vicino a me è un valore aggiunto, non è quella senza cui potrei morire".