Your browser does not support iframes.

Ambra Angiolini, in una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair, ha parlato della propria vita privata e dell'amore con Max Allegri: "Lui è la cosa che mi salva dai momenti dolorosi, è la sensazione di poter giocare con lui anche da adulta. E la cura che ha nei confronti della mia esistenza, di quella dei miei figli, della mie ex storia. Non c'è un solo passaggio della mia vita che Massimiliano non rispetti. Rido quando leggo cosa scrivono di lui i giornali. Mi sono innamorata di lui perchè come me è un tipo fuori moda. Mi sono accorta subito che mi piaceva perchè siamo due sbagli. E due errori come noi, se di incontrano davvero, generano una cosa che sarebbe veramente stupido non affrontare. Quella cosa è la ripartenza dell'amore".