Come se non bastassero le vicende sul campo, con la Juve in seria difficoltà e con lui sul banco degli imputati,rischia di essere turbato anche da una vicenda extra campo. Che lo riguarda indirettamente, in quanto è coinvolta la sua ex compagna: l'attuale giudice di X-Factor sta continuando a occupare la casa a suo tempo affittata con Allegri a Milano, nonostante il contratto sia scaduto da giugno. A denunciarlo su Instagram la proprietaria della casa, Silvia Slitti (moglie di Giampaolo Pazzini) che ha annunciato che le parti stanno procedendo per vie legali "dopo che le vie del dialogo hanno fallito".L'INTERVISTA - Slitti ha anche rilasciato un'intervista al quotidiano Domani, aggiungendo altri dettagli proprio su Allegri: "Lui è super disponibile, ha sempre pagato lui per tutta la durata del contratto, solo che il contratto era fino al 30 giugno. Siamo al 21 settembre e io devo stare in hotel. Io in hotel e lei a casa mia, assurdo. A luglio - ha proseguito - sono entrati nella vicenda anche i legali di Allegri, perché Ambra ha deciso di rivalersi contro di lui per motivazioni personali, in relazione a ciò che si aspettava da lui… ma io mi chiedo, casa mia che c'entra in tutto questo?"