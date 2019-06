Ambra Angiolini, compagna dell'ex tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, non risparmia punzecchiature alla Juventus dopo l'esonero dell'allenatore livornese: "Massimiliano è stato esonerato dalla sua squadra, quella per la quale ha lottato - le sue parole a Vanity Fair -, per la quale si è fatto da parte quando c’era da sollevare trofei (spessissimo), quella per la quale si è preso da solo tutta la responsabilità delle sconfitte (pochissime anche se importanti), quella che lo ha fatto sognare e sbattere preziosi cappottini di Gianni Marigliano sulla panchina, la SUA".



L'"affondo" di Ambra si conclude così: "A lui che mi ha insegnato a restare ferma davanti al terremoto, a stare zitta se c’è troppo chiasso intorno, a continuare a metterci la faccia togliendo la maschera dell’ego, ad avere coraggio da sembrare spavaldi, cinici e poi a sorprendere tutti facendo scendere sale dagli occhi per un saluto, IL SALUTO… al quale voglio unirmi anche io… GRAZIE di tutto MISTER!".