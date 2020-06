Un documentario su Blaise Matuidi. Purtroppo non sarà ancora visibile in Italia ma solo in Francia, tramite Amazon Prime. Non sarà incentrato sulla sua vita da calciatore ma su ciò che fa come volontario grazie alla sua fondazione: "Les Tremplins Blaise Matuidi". Ad annunciare l'uscita del doc è stato proprio il calciatore della Juve su Instagram: "Marcato per sempre da questo viaggio in Congo, la terra dei miei genitori - ha scritto -.Con la mia fondazione non li abbandonerò mai. Fiero del documentario Kinshasa Generations Matuidi, che uscirà su Prime Video in Francia".