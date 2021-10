La Juventus da due partite di fila in Champions League viene trasmessa da Amazon Prime Video. Questo è successo sia contro il Chelsea che contro lo Zenit San Pietroburgo. Per la prossima partita, invece, martedì 2 novembre alle 21 all'Allianz Stadium sempre contro lo Zenit,, che aveva trasmesso la gara iniziale contro il Malmö. Amazon Prime infatti, nella quarta giornata di Champions, trasmetterà Porto-Milan, mercoledì 3 novembre alle 18:45. Una giusta alternanza tra le squadre italiane impegnate nella massima competizione per club.