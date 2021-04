Non solo 'All or Nothing' versione Juve, per i tifosi bianconeri ci sarà spazio anche per i sentimenti e per i ricordi (per ora). Il motivo? Gli Amazon Studios hanno annunciato un accordo con Pogba, centrocampista dello United e della Francia Campione del Mondo del 2018 ed ex Juventus. Quest'accordo - chiamato "The Pogmentary" avrebbe portato a una docuserie targata Amazon Originals sulla vita privata e le origini del francese. Oggi una vera e propria icona del calcio. La serie è prodotta da Black Dynamite e sarà disponibile su Prime Video nel 2022.