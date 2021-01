Intervistato da Calciomercato.com, l'ex attaccante della Juventus Amauri ha parlato della possibilità dei bianconeri di vincere lo scudetto: "E' un campionato completamente diverso rispetto a quelli passati, anche a livello di punti. C'è molta poca distanza tra una squadra e l'altra, in ogni zona della classifica sono tutte attaccate. E' vero, Milan e Inter sono un po' più avanti rispetto alle concorrenti per lo scudetto, ma la Juve ha sempre un organico pazzesco e non mollerà fino alla fine”.