Intervistato da Footballstation.it, l'ex attaccante della Juventus, Amauri ha parlato anche riguardo lo scudetto vinto dalla Juventus nella stagione 2011-2012. Ecco le sue parole: "​Quella rete fu il minimo che potessi fare. In quella stagione la Fiorentina mi dette la possibilità di rimettermi in gioco dopo sette mesi di infortunio. Ad allora i viola lottavano per non retrocedere in Serie B. Quel giorno con quella vittoria con il Milan facemmo un piacere anche alla Juventus: i bianconeri il giorno prima aveva conquistato i tre punti a Palermo. Alla fine della partita mi arrivarono un sacco di messaggi dai miei ex compagni: fu una cosa veramente bella per me. Non sono riuscito a fare il massimo con la maglia della Juve, ma ho comunque dato il mio piccolo contributo per vincere il primo degli otto campionai vinti dei bianconeri".