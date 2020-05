Amauri, ex attaccante della Juve, ha parlato in diretta al canale Instagram di Parmalive.com, svelando un retroscena sulla sua esperienza in bianconero: "Non tornai al Parma perché dovevo andare al Marsiglia ma non ci volevo andare, volevo tornare a Parma. La Juve aveva l’accordo con il Marsiglia, io non volevo andare ed è successo quel che è successo”.



SUL GOL CONTRO IL MILAN - “Il mio gol più importante? Sì è stato così. Quell’anno lì anche la Fiorentina mi ha dato l’opportunità di tornare a giocare dopo che sono stato fermo sei mesi. Quel gol lì in quell’anno è stato molto importante, dove la Juve poi ha vinto lo scudetto. Ho ricevuto molte chiamate dai miei ex compagni, sono contento di aver dato una mano a loro anche se ero da un’altra parte”.