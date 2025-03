Amauri bacchetta Vlahovic: 'Serve personalità'

Getty Images

Le parole dia Sky Sport:ALLA JUVE - "Indossare la maglia della Juventus è stato un grande orgoglio. Il primo anno è stato bellissimo, ho segnato tanti gol con Del Piero al mio fianco. Poi sono arrivate difficoltà legate agli infortuni e ai problemi dirigenziali, ma tutto questo non cancella la soddisfazione di aver giocato per questo club".VLAHOVIC - "Vlahovic? Non è un periodo facile, per un attaccante diventa ancora più complicato quando la squadra fatica. Anche io ho vissuto situazioni simili. Serve personalità per ribaltare certe difficoltà. Dopo il ko interno con l'Atalanta, la Juve deve reagire. Spero che Dusan possa tornare al gol e aiutare la squadra a uscire da questo momento".