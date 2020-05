Amauri, ex attaccante della Juve, con un passato anche con la maglia del Palermo, ha raccontato parte della sua esperienza in bianconero ai microfoni di ILovePalermocalcio.com: "Esperienza alla Juventus? Il primo anno è stato fantastico, riuscivo ad esprimermi al meglio. I problemi sono cominciati dal 2009. Non c’era una società solida, nonostante la presenza di tanti campioni. Con Agnelli è cambiato tutto. Quando i calciatori hanno l’appoggio della società, tutto è diverso. In quegli anni sono successe delle cose che se vengono fuori oggi succede un casino".