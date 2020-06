GUARDA IL VIDEO

Zlatane la, una storia d'amore interrotta troppo presto. Lo svedese, arrivato a Torino nel 2004, ha giocato appena due stagioni in bianconero, per poi partire alla volta dell'Inter quando la Juve è stata spedita in Serie B nello scandalo Calciopoli. Eppure, già alla Juventus aveva fatto vedere alcuni dei suoi colpi migliori, come la prima tripletta in Serie A, nell'aprile 2015...