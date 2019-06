Luciano Moggi e Pavel Nedved di nuovo assieme dopo gli anni alla Juventus. L'ex dg bianconero ha postato una foto assieme all'ex centrocampista della Juve che in queste ore è rientrato in Italia. Poche parole usate da Moggi, solo l'hashtag #Juve utilizzato da Luciano Moggi che non dimentica i suoi grandi ex campioni.