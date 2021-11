Amanda, amministratore delegato del fondo PCP Capital Partners, braccio destro del, che ha acquisito il Newcastle United in Premier League, ha parlato a margine dell’incontro tra le squadre del massimo campionato inglese al Telegraph: "Ho molti amici in altri club. E ho anche molto rispetto per la Premier League. Penso che abbiamo il campionato più grande del mondo e credo nel potere collettivo di questo campionato".- "Abbiamo parlato con Inter, AC Milan, ma il problema era che la struttura del campionato era un disastro. Abbiamo guardato brevemente anche al Bordeaux. Ma ora non guardiamo più all’Inter".