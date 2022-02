Amadeus, conduttore del Festival di Sanremo e tifoso dell'Inter, ha parlato a Radio Sportiva: "Tra il secondo scudetto consecutivo dell’Inter e gli ascolti da record di Sanremo 2022? Sanremo non capita sempre. Vada per Sanremo, lo scudetto lo abbiamo vinto l'anno scorso. Poi se si rivince anche quest'anno meglio. Mi hanno chiesto se fossi più felice per il sabato sera o più triste per la sconfitta nel derby. Ho risposto che la felicità degli ascolti e della gioia del sabato sera a Sanremo era enorme. Mi dispiace per il derby ma in quel momento la gioia per Sanremo veniva un po' prima”.



“La Juventus l'avrei esclusa prima dell'arrivo di Vlahovic. Adesso non solo perché c'è Vlahovic ma anche da un punto di vista psicologico per il mercato la vedo con una maggiore consapevolezza di forza. La Juventus rientra a pieno diritto nella lotta scudetto. Credo che le squadre siano queste: Inter, Milan, Napoli e Juventus. Si deciderà tutto secondo me nel prossimo mese. Ora è il momento di tener botta. Ora l'Inter non deve permettere a nessuno di superarla. Se li tiene dietro, a fine marzo ci sarà il rush finale. Noi a quella data dobbiamo arrivare da primi in classifica”.