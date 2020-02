Amadeus, direttore artistico del Festival di Sanremo e grande tifoso dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'Inter, la squadra per cui tifa, e del siparietto in settimana avuto con Cristiano Ronaldo, arrivato a Sanremo, al Teatro Ariston, per assistere alla prova della sua Georgina. Il portoghese ha regalato una maglia al presentatore: "Io sono felice della mia Inter, di questa annata e di quello che stanno facendo Conte e Lukaku. Sono molto tifoso". La lotta tra Inter e Juve andrà avanti fino al termine della stagione, anche se i nerazzurri domani saranno impegnati nella difficile sfida contro il Milan.