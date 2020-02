Amadeus, direttore artistico e conduttore del 70esimo festival di Sanremo, ha parlato in conferenza stampa della possibile presenza a Sanremo di Cristiano Ronaldo, in quanto questa sera una delle co conduttrici sarà Georgina: "Per la serata di oggi dedicata alla storia della musica italiana, abbiamo voluto due donne non italiane. Perché Sanremo è famosa nel mondo e sia Alketa che Georgina mi hanno raccontato che da anni sentivano l’ondata musicale del Festival. Georgina non ha la padronanza dell’italiano come Alketa, soprattutto presenterà con me le canzoni, starà sul palco con me. Se ci sarà Ronaldo in prima fila? Credo che Ronaldo guarderà il Festival da casa, non ho il suo numero di telefono".