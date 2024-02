, fresco di conduzione del, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport della, che lo vede particolarmente coinvolto in quanto tifoso dell'. Ecco il suo commento: "Storicamente dobbiamo stare sempre attenti ai bianconeri della, tenerli lontano. E il Milan? È discontinuo, un’altalena di belle partite e difficoltà, ma il ritorno di Ibra e della sua mentalità è un bel valore aggiunto".Già nei giorni scorsi il conduttore aveva espresso le sue speranze per la stagione nerazzurra: "In questo momento l’unico mio grande desiderio è mettere la seconda stella sul petto".