Rispetto. E' questa la parola che sta facendo breccia nell'animo di ogni tifosi juventino, ancora impegnato a digerire l'umiliante sconfitta subita contro il Napoli. Ed è proprio questo il tema centrale, perchè perdere fa parte del gioco ma essere derisi come avvenuto al Maradona venerdì scorso, è un altro discorso. Ecco perchè la Juventus dovrà essere brava ad agire nell'immediatezza, a cominciare dalla gara di Coppa Italia contro il Monza, per proseguire poi con la sfida di domenica contro l'Atalanta di Gasperini.- E' quello che chiedono i tifosi, desiderosi di non dover assistere nuovamente a disfatte simili, ma soprattutto di veder onorare la maglia da ogni singolo componente bianconero, che sia in campo o a livello dirigenziale. Già, perchè quello che viene chiesto è anche di 'alzare la voce' nelle sedi di tribunale, dove Madama sta combattendo una causa che la vedrà coinvolta ancora per diversi mesi. Tutto però riporta al punto di origine, ovvero il rispetto, quello che i tifosi juventini chiedono alla società della Continassa.