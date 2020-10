Nelle ore successive alla sentenza del Giudice Sportivo Mastrandrea su Juventus-Napoli, ha fatto scalpore il tweet ironico dello sponsor bianconero Socios.com sul -1 in classifica inflitto alla squadra partenopea. Ieri a Radio Kiss Kiss è tornato sull'argomento il celebre giornalista napoletano Carlo Alvino: "Non avete visto il messaggio dello sponsor della Juve? Sui social ha alluso alla sconfitta del Napoli a Torino... Che dire: chi si somiglia si piglia. Insomma: figuraccia per figuraccia, brutta figura con brutta figura...".

LA PROVOCAZIONE - "Il Napoli, di tutta risposta a quanto successo, potrebbe decidere di non cambiare la classifica di Serie A sul proprio sito ufficiale, riportandola senza i tre punti persi ed assegnati a tavolino alla Juventus? È un'idea simpatica, divertente: potrebbe essere un modo per ribadire che noi aspettiamo l'ultimo grado di giudizio, che nulla è ancora effettivamente deciso. Vedrete che la battaglia legale sarà ancora lunga. Registrate queste mie parole: alla fine la giustizia, la 'giustizia giusta', trionferà. Appena metteremo il piede fuori dal palazzo, ci daranno ragione!"