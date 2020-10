A Radio Kiss Kiss, Carlo Alvino ha parlato della sfida tra il Napoli e la Juve. "Doveri? Lui è lo stesso arbitro della Finale di Coppa Italia vinta dal Napoli proprio contro la Juventus solamente qualche mese fa - le sue parole -. All'Olimpico fece benissimo, speriamo lo sia anche domenica. Loro restano i più forti, ma noi dobbiamo giocarcela. Se vai a Torino per divertirti e divertire chi ti segue, allora fai una grande partita. Dobbiamo cavalcare il concetto che, se giochi meglio, novantanove volte su cento vinci, altrimenti viene meno proprio il concetto dello spettacolo. Altrimenti, per intenderci, fai come la Roma. Se fai una grande partita, io il risultato me lo aspetto. Lo scudetto in albergo? Soltanto l'almanacco e i disonesti continuano a dire che il Napoli ha perso quello scudetto in albergo".