"Per quanto mi riguarda questa conferenza fa capire meglio il personaggio. Se applausi o fischi al San Paolo sono entrambe dimostrazioni d’amore credo che l’indifferenza sia il modo migliore per accoglierlo", così Carlo Alvino, giornalista di TV Luna e grande tifoso del Napoli, ha parlato della prossima accoglienza dello stadio San Paolo nei confronti di Maurizio Sarri, che oggi viene presentato da nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico bianconero ha dichiarato di aspettarsi "applausi o fischi" da parte dei tifosi del Napoli come un gesto d'amore.