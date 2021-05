Il giornalista tifoso del Napoli Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, nel corso del filo diretto con i tifosi: "Penso che si debba sottolineare quello che ha detto il campo: il Napoli ha battuto il Cagliari 2 a 0. L' 1 a 1 finale è bugiardo. Il gol annullato da Fabbri a Osimhen era assolutamente regolare. A Napoli abbiamo un difetto: non si dicono le cose come stanno per non essere accusati di vittimismo, ma le cose non si possono nascondere: ci hanno tolto due punti. Sono anti juventino? Sì e ne vado fiero, chi ama il calcio non può non esserlo".